ABB développe un instrument climatique pour l'Agence spatiale canadienne
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 14:20

ABB annonce avoir remporté un contrat de l'Agence spatiale canadienne pour la phase de conception du projet TICFIRE (Thin Ice Clouds and Far InfraRed Emissions), un imageur infrarouge destiné à l'étude scientifique de la haute atmosphère. Ce dispositif vise à améliorer la modélisation climatique et le suivi environnemental mondial.

La mission HAWC fournira des données essentielles sur les nuages de glace, les aérosols et la vapeur d'eau, contribuant à mieux prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles. Marc Corriveau, directeur général de la division Measurement & Analytics d'ABB Canada, souligne que ce projet s'inscrit dans la mission du groupe de favoriser un avenir plus durable.

Ce contrat consolide la position d'ABB comme leader des instruments optiques satellitaires, avec plus de 40 équipements actuellement en orbite.

Valeurs associées

ABB
58,380 CHF Swiss EBS Stocks +1,25%
