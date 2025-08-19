ABB: coopération avec SimGenics dans la simulation nucléaire
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 12:10
Aux termes de cet accord de collaboration - qui doit porter sur des systèmes de simulation pour l'entraînement, les tests et la vérification des opérations dans les centrales nucléaires - ABB apportera ses technologies d'automatisation, d'électrification et de digitalisation dédiées aux zones non critiques des installations nucléaires.
Il fournira également un service de support à long terme via son programme de maintenance 'ABB Care', destiné aux exploitants et aux fournisseurs de technologies de réacteurs.
De son côté, SimGenics proposera ses simulateurs, qui inclut des outils d'ingénierie, de formation et de vérification des systèmes de contrôle distribué (DCS), avec l'objectif de développer des modèles dynamiques reproduisant le comportement de différents types de centrales nucléaires.
ABB précise que son système des commandes 'ABB Ability System 800xA' pourra intégrer ces modèles de processus au sein des infrastructures de contrôle, créant ainsi des environnements de simulation réalistes.
L'accord couvre l'ensemble du spectre des technologies nucléaires, des grandes centrales conventionnelles aux petits réacteurs modulaires (SMR) et aux réacteurs modulaires avancés.
Cette coopération intervient alors que les Etats-Unis et le Canada sont en train de mettre en place des cadres réglementaires favorables en vue d'accélérer le déploiement de l'énergie nucléaire, considérée comme un levier clé pour diversifier le mix énergétique et renforcer la sécurité d'approvisionnement électrique.
Valeurs associées
|53,940 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,37%
A lire aussi
-
La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada "est terminée", a annoncé tôt mardi le syndicat du personnel de bord, évoquant "une entente de principe" après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne, qui confirme reprendre progressivement ses opérations. ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue sur une note hésitante mardi tandis que les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les marchés attendent avec impatience le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole et que les négociations diplomatiques ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron juge que François Bayrou "a les capacités" pour tenir le gouvernement jusque la fin de son mandat et répète qu'il ne veut pas de nouvelle dissolution, estimant que c'est "aux responsables politiques de savoir travailler ensemble". François Bayrou ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron co-préside, avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, une réunion de la "coalition des volontaires" en vidéoconférence, au lendemain des discussions à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des dirigeants ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer