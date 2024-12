ABB: contrat pour équiper un four à arc en Turquie information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté une commande en Turquie auprès de Çolakoğlu Metalurji, l'un des principaux producteurs d'acier en Turquie, pour l'installation d'un ArcSave électromagnétique (EMS), soit une technologie d'ABB utilisée pour améliorer l'efficacité de la production d'acier dans les fours à arc électrique (EAF).



Cet ArcSave EMS est destiné à équiper un four EAF de 370 tonnes, le plus grand du pays.



Ce four, fourni par Primetals Technologies, bénéficiera de la technologie de stirrage (soit le processus d'agitation ou de mélange du métal en fusion dans un four) d'ABB pour améliorer la production de produits en acier au carbone, tels que des dalles, des bobines d'acier laminé à chaud, des lingots et des barres d'armature.



Selon ABB, cette technologie aidera Çolakoğlu à atteindre ses objectifs de durabilité grâce à une homogénéisation chimique et thermique rapide dans le four.





Valeurs associées ABB 51,94 CHF Swiss EBS Stocks +1,29%