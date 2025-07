ABB: contrat de services de 15 ans avec Royal Caribbean information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé vendredi avoir conclu un contrat de 15 ans avec Royal Caribbean afin d'assurer le bon fonctionnement des navires de la flotte du croisiériste américain.



L'accord porte sur la maintenance des systèmes de propulsion 'Azipod' destinés à la navigation à haute puissance et dont sont équipés 33 des 67 bateaux du groupe.



ABB, qui rappelle collaborer avec Royal Caribbean depuis presque 30 ans, précise que le périmètre du contrat inclut, entre autres, le planification et le déploiement de solutions numériques de pointe pour la surveillance de l'état de la flotte.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.





