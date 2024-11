Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: choisi pour moderniser l'usine de Lafarge Canada information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Lafarge Canada, membre du groupe Holcim, annonce avoir choisi ABB pour moderniser le système de contrôle des procédés de son usine de ciment de Bath à Kingston, Ontario.



ABB fournira son système ABB Ability System 800xA afin d'améliorer la visibilité et le contrôle des opérations, soutenant ainsi l'engagement de Lafarge envers la décarbonation.



Produisant plus d'un million de tonnes de ciment OneCem à faible teneur en carbone par an, l'usine se concentre sur une construction durable au Canada.



En plus de moderniser son four et d'utiliser des combustibles bas carbone, Lafarge y teste un procédé de capture de carbone pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.





