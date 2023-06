Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: choisi pour équiper une usine de Stora Enso information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - Stora Enso annonce avoir choisi de s'équiper auprès d'ABB pour obtenir des systèmes d'entraînement destinés à être installés dans son usine d'Oulu (Finlande), où son ancienne ligne de fabrication de papier doit être convertie en une ligne de carton pour boîtes pliantes et kraft écru couché.



Pour rappel, ABB avait déjà fourni un ensemble complet de systèmes d'entraînement à Stora Enso en 2021, lorsque le papetier avait converti une première ligne de fabrication au sein de l'usine d'Oulu.



Avec la conversion de cette seconde ligne, la capacité annuelle totale du site augmentera de 750 000 tonnes métriques pour atteindre ainsi une capacité de 1 200 000 tonnes métriques de carton.



' Notre expérience antérieure avec Stora Enso - en particulier autour des systèmes d'entraînement et des commandes d'entraînement - couplée à notre expertise consultative sont un bon point de départ pour le projet. Nous sommes ravis de la confiance et de la valeur que Stora Enso accorde à notre approche et à nos solutions', a commenté Niko Lahtinen, pilote d'entreprise Paper Machine Drives, Process Industries chez ABB.



La ligne nouvellement équipée devrait être mise en service et commencer à produire à l'horizon 2025.





