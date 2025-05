ABB: choisi par Eni pour l'automatisation du pôle HyNet information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - La société ABB annonce avoir été choisie par Eni en tant que principal contractant en automatisation pour HyNet, l'un des premiers pôles britanniques de décarbonation industrielle, soutenu par le programme Track-1 du gouvernement britannique.



Le système intégré ABB Ability™ System 800xA® sera utilisé pour gérer l'automatisation, les télécommunications et la cybersécurité liées au transport et au stockage du CO₂ capté depuis les sites industriels du Nord-Ouest de l'Angleterre et du Nord du Pays de Galles vers quatre anciens gisements gaziers en mer d'Irlande.



Le projet vise à réduire les émissions de CO₂ de 10 millions de tonnes par an d'ici 2030.

Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, souligne que ' l'expertise d'ABB en automatisation sera précieuse pour fournir une solution de contrôle commune et intégrée à tous les partenaires du projet '.







