 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,24
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABB cède sa division robotique à SoftBank Group
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:20

ABB fait part de la signature d'un accord visant à céder sa division robotique à SoftBank Group pour une valeur d'entreprise de 5,375 milliards de dollars, abandonnant ainsi son intention antérieure de faire de cette division une société cotée séparément.

La transaction entre le groupe industriel suisse et la société holding japonaise, soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée entre le milieu et la fin de 2026.

Cette cession se traduira pour ABB par un gain comptable avant impôts non opérationnel d'environ 2,4 MdsUSD, avec un produit en espèces attendu, déduction faite des coûts de transaction, d'environ 5,3 MdsUSD.

La division robotique d'ABB emploie environ 7000 personnes. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 MdsUSD en 2024, soit environ 7% du chiffre d'affaires total du groupe, avec une marge d'EBITA opérationnel de 12,1%.

Valeurs associées

ABB
59,180 CHF Swiss EBS Stocks +1,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank