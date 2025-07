ABB: bénéfice net trimestriel en hausse de 5% information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 10:09









(Zonebourse.com) - ABB annonce avoir réalisé 8900 M$ de chiffre d'affaires au titre au 2e trimestre 2025, un chiffre en hausse de 8% par rapport à la même période un an plus tôt (+6% en comparable), et enregistré 9785 M$ de commandes (+16% en publié, +14% en comparable).



Le résultat opérationnel EBITA ressort à 1708 M$, en hausse de 9% (+6% en comparable) tandis que le bénéfice net part du groupe s'établit à 1151 M$ (+5%) et le Free Cash Flow à 845 M$ (-8%).



' ABB a enregistré un niveau record de prises de commandes et une amélioration de sa performance opérationnelle. Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser une année record, malgré les incertitudes géopolitiques ', avait souligné .

Morten Wierod, CEO



Pour le troisième trimestre 2025, ABB anticipe une croissance organique des revenus au moins dans le milieu de la fourchette à un chiffre, et une marge EBITA opérationnelle globalement stable sur un an, tout en reconnaissant les incertitudes du contexte mondial.



Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la société prévoit un ratio commandes/facturations positif, une croissance comparable des revenus dans le milieu de la fourchette à un chiffre, ainsi qu'une amélioration de la marge EBITA opérationnelle sur un an





Valeurs associées ABB 50,800 CHF Swiss EBS Stocks +7,15%