ABB: bénéfice net pdg à +22%, vers la scission de 'Robotics' information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir réalisé 7935 M$ de chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre 2025, un chiffre en hausse de 1% (+3% en comparable), et enregistré 9213 M$ de commandes (+3% en publié, +5% en comparable).



Le résultat opérationnel EBITA ressort à 1597 M$, en hausse de 13% (+16% en comparable) tandis que le bénéfice net part du groupe s'établit à 1102 M$ (+22%) et le Free Cash Flow à 652 M$ (+18%).



' ABB a bien entamé l'année, enregistrant des progrès sur la plupart des lignes du compte de résultat ainsi qu'un flux de trésorerie solide. Nous confirmons nos perspectives pour 2025, tout en reconnaissant une incertitude accrue dans l'environnement économique ', a indiqué Morten Wierod, directeur général.



Parallèlement, ABB prévoit de continuer à créer de la valeur en scindant son activité 'Robotics'.



Le processus de scission totale de la division sera soumis au vote de l'assemblée générale 2026, en vue d'une cotation séparée au deuxième trimestre 2026.



La nouvelle entité, baptisée provisoirement “ABB Robotics”, sera distribuée aux actionnaires sous forme de dividende en nature. Avec 7 000 employés et 2,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024 (soit 7 % du total du groupe), la division affiche une marge opérationnelle de 12,1 %.







Valeurs associées ABB 41,850 CHF Swiss EBS Stocks +0,60%