ABB: accord pour une coentreprise avec Niedax Group

(CercleFinance.com) - ABB annonce la conclusion d'un accord avec Niedax Group, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de gestion des câbles, pour former une nouvelle coentreprise à 50/50.



Cette opération devrait être finalisée et commencer ses activités dès le 4e trimestre. La collaboration intégrera notamment les activités nord-américaines de câbles de la division 'Produits d'installation' d'ABB et du groupe Niedax dans une nouvelle coentreprise.



'L'objectif est de fournir des solutions et services avancés aux entrepreneurs électriciens, distributeurs et intégrateurs de systèmes à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique', indique ABB.



Alors que la demande d'électricité continue de croître, la coentreprise tirera parti des atouts et des ressources d'ABB et du groupe Niedax pour offrir une plus grande valeur client grâce à une offre de solutions complète, des capacités logistiques améliorées, une R&D et une production locales et des services spécialisés.





