ABB: accord pour acheter une activité de Siemens Gamesa information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un accord afin d'acquérir l'activité électronique de puissance de Gamesa Electric en Espagne, filiale de Siemens Gamesa, afin de renforcer sa position sur le marché croissant des technologies de conversion d'énergie renouvelable haute puissance.



Cette acquisition étendra considérablement l'offre de produits et services d'ABB pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les utilisateurs finaux dans le secteur des énergies renouvelables.



La transaction est soumise à des approbations réglementaires et devrait se finaliser au second semestre 2025.



Les conditions financières n'ont pas été divulguées.







Valeurs associées ABB 51,62 CHF Swiss EBS Stocks -0,50%