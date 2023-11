Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: accord de financement de 500 ME de la BEI pour la R&D information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 15:29









(CercleFinance.com) - ABB et la Banque européenne d'investissement (BEI), l'organisme de prêt de l'Union européenne, ont signé un accord de financement de 500 millions d'euros pour soutenir la recherche et le développement d'ABB dans son secteur d'activité, l'électrification.



Alors que la demande mondiale d'électricité croît 10 fois plus vite que les autres sources d'énergie, ABB prévoit d'utiliser le financement de la BEI pour concevoir et développer des solutions de distribution électrique de nouvelle génération.



Le financement soutiendra des projets de R&D en Allemagne, en Italie, en République tchèque, en Finlande, en Norvège, en Pologne, en Suisse et dans plusieurs autres pays européens.







Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.71%