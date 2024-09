Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: accord de développement avec ECT information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - ABB a signé un accord avec Energy Control Technologies (ECT) pour développer une solution intégrée de contrôle des turbomachines dans le système ABB Ability System 800xA.



Cette solution vise à réduire l'empreinte et la complexité des systèmes de contrôle tout en réduisant les CAPEX d'automatisation et d'électricité jusqu'à 20 %.



En unifiant les contrôles, ABB et ECT éliminent les systèmes multiples, offrant un démarrage plus rapide et une meilleure protection des machines.



Paul Fisher, Président d'ECT, souligne que cette innovation améliorera la production, l'efficacité énergétique et la protection des équipements pour les utilisateurs.





