ABB: accord-cadre avec RMG sur les compteurs de gaz

(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un accord-cadre d'approvisionnement avec RMG, un fabricant allemand de premier plan de compteurs de gaz pour le gaz naturel, le biogaz et les gaz industriels.



Cette opération va permettre à ABB de soutenir ses clients du secteur de l'énergie aux États-Unis avec des solutions de mesure de gaz de haute précision.



Dans le cadre de cet accord, RMG fournira à ABB ses débitmètres ultrasoniques, renforçant ainsi l'offre d'instrumentation et de solutions numériques d'ABB pour le transfert de propriété et le segment intermédiaire.



Ainsi, ABB proposera désormais des solutions de mesure de gaz de haute précision grâce aux débitmètres ultrasoniques. Les débitmètres ultrasoniques de RMG complètent ainsi le portefeuille d'instrumentation d'ABB.



'Nous sommes heureux d'offrir désormais à nos clients les avantages de la mesure ultrasonique de gaz de haute précision ', a résumé Amina Hamidi, directrice générale de la division Instrumentation, ABB Measurement & Analytics.







