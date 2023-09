Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: accord avec SalMar pour l'élevage de saumon information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 16:12









(CercleFinance.com) - ABB a signé un accord avec SalMar pour exploiter des services numériques dans l'installation télécommandée Arctic Offshore Farming située en mer au large du nord de la Norvège.



L'accord sur l'aquaculture recueille des données en temps réel pour améliorer l'efficacité et les opérations sur le site d'élevage de saumon.



Le partenariat verra ABB déployer Ability™ EdgeInsight™ pour collecter des données opérationnelles en temps réel de chaque ferme piscicole et les distribuer en toute sécurité à la base de données cloud de SalMar.



'SalMar est pionnier dans le développement de l'agriculture offshore. L'élevage du saumon en haute mer nécessite des fermes piscicoles plus grandes dotées d'une technologie de pointe pour fonctionner dans des environnements plus difficiles que les sites traditionnels plus petits situés dans des endroits abrités'.





