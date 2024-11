Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: accord avec Blykalla pour construire un SMR en Suède information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - ABB et l'entreprise suédoise d'énergie nucléaire Blykalla annoncent la signature d'un protocole d'accord pour développer une technologie avancée de réacteur nucléaire afin de soutenir les efforts de la Suède pour produire une énergie de base propre et fiable.



Ce partenariat se concentrera d'abord sur la construction d'une installation pilote de petit réacteur modulaire (SMR) près d'Oskarshamn, au sud de Stockholm, afin de valider le concept avant de l'étendre à d'autres sites.



ABB fournira des solutions d'automatisation, d'électrification et de cybersécurité pour soutenir le prototype de SMR SEALER-E de Blykalla.



' Nous sommes heureux d'accueillir ABB comme partenaire et de bénéficier de son expertise pour ce projet ', a déclaré Jacob Stedman, directeur général de Blykalla.



La Suède vise un système électrique entièrement décarboné d'ici 2045, avec une expansion de la capacité nucléaire.





Valeurs associées ABB 48,27 CHF Swiss EBS Stocks +0,77%