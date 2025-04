ABB: a vendu un terrain de 25 500 m2 à la ville de Zurich information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 10:46









(CercleFinance.com) - ABB a vendu un terrain d'environ 25 500 mètres carrés à Zurich à la ville de Zurich.



La vente du terrain permettra la construction des logements ainsi que des centres commerciaux et socioculturels et des espaces ouverts.



Avec cette vente de terrain, ABB aide la ville de Zurich non seulement à construire des logements abordables supplémentaires, mais aussi à développer davantage le quartier dans la zone appelée ' Neu Oerlikon ', indique le groupe.



Dans le cadre du contrat, l'ancien site d'ABB sera conservé à long terme en tant que lieu important pour la vie culturelle de la ville. Le siège social d'ABB à Zurich, Oerlikon, à Cityport, et le bâtiment historique d'ABB, à l'IMF-Park, ne seront pas touchés par la vente.





