ABB a signé un partenariat stratégique avec Point Laz, un leader du développement de technologies de surveillance des puits de mine, afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle des mines souterraines.

Les deux entreprises exploreront une offre de services intégrée qui incorporera la solution Lazaruss(TM) de Point Laz à la gamme de monte-charges d'ABB.

Aux termes de cet accord, ABB prévoit d'intégrer le scanner 3D Lazaruss(TM) à sa solution ABB Ability(TM) Smart Hoisting 4.0, une suite d'applications numériques évolutive conçue pour optimiser les monte-charges et améliorer ainsi leurs performances et leur fiabilité.

La technologie de scanner 3D de Point Laz est conçue pour optimiser la maintenance des puits, standardiser les inspections selon les normes internationales les plus exigeantes et réduire les temps d'arrêt des puits de mine.

" Les nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir notre solution de levage intelligent ABB Ability(TM) constituent une avancée majeure pour ABB et apportent des avantages considérables au secteur ", a déclaré John Manuell, responsable mondial de l'unité commerciale Levage chez ABB.

" Grâce à l'intégration du scanner 3D Lazaruss(TM) à notre gamme de produits, nous serons en mesure de proposer aux clients du secteur minier une solution novatrice pour identifier en continu et de manière proactive les problèmes de puits et y remédier avant qu'ils ne s'aggravent. "