ABB a signé un accord pour acquérir Netcontrol
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 09:50

ABB a annoncé avoir signé un accord pour acquérir Netcontrol, un fournisseur de solutions d'automatisation du réseau électrique.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Le portefeuille d'électrification d'ABB, combiné aux solutions avancées d'automatisation du réseau de Netcontrol, aidera les clients dans leur parcours de numérisation du réseau électrique.

L'entreprise compte environ 100 employés. Netcontrol est actuellement détenue par Procuritas Partners, un fonds suédois de capital-investissement.

" L'expansion de l'électricité et des mises à niveau du réseau est essentielle à la résilience énergétique et garantit que le monde dispose d'assez d'électricité pour la croissance des populations et des industries. Les services publics ont besoin de numérisation et d'automatisation pour maintenir le réseau stable, résilient et flexible ", a déclaré Adrian Guggisberg, président de division ABB Distribution Solutions.

