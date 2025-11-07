 Aller au contenu principal
ABB a modernisé des systèmes de protection de l'usine de Sohar à Oman
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 16:56

Jindal Steel Sohar a modernisé les systèmes de protection de son usine de Sohar en mettant à niveau ses relais de protection avec la technologie avancée Relion®d'ABB.

'La solution clé en main de mise à niveau des relais d'ABB est prête pour une installation directe, remplaçant l'infrastructure vieillissante sans remplacement coûteux de l'appareillage de commutation' indique le groupe.

En tant que plus grand producteur d'acier intégré privé du golfe Persique, Jindal Steel Sohar (JSS) est à l'avant-garde de la modernisation industrielle d'Oman.

Jindal Steel Sohar a une capacité de production annuelle de 2,4 millions de tonnes sur son usine de Sohar. Le groupe a réalisé des plans d'expansion ambitieux soutenus par plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements régionaux.

M. Srinivasan Sankaran, responsable DR chez Jindal Steel Sohar, a déclaré : ' En modernisant nos systèmes de protection grâce à une mise à niveau efficace et rentable, nous avons été en mesure d'améliorer considérablement la fiabilité de nos systèmes de protection tout en assurant une intégration transparente avec notre infrastructure existante et en évitant les temps d'arrêt inutiles'.

Valeurs associées

ABB
56,160 CHF Swiss EBS Stocks -0,74%
