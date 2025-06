ABB: a lancé un partenariat avec Applied Digital information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - ABB a lancé un partenariat d'infrastructure avec Applied Digital, un constructeur et exploitant de centres de données de nouvelle génération.



Ce partenariat offre une solution innovante pour répondre à la demande d'énergie de l'IA sur un nouveau campus de centre de données de 400 MW dans le Dakota du Nord, aux États-Unis.



Au coeur de ce partenariat se trouve une nouvelle architecture d'alimentation moyenne tension utilisant l'alimentation sans coupure statique (UPS) moyenne tension HiPerGuard d'ABB, une technologie inédite dans l'industrie.



Le partenariat porte sur la conception et le développement de l'ensemble de l'infrastructure électrique du site, optimisée pour améliorer l'efficacité et la résilience des grandes installations d'IA.



Massimiliano Cifalitti, président de Smart Power, ABB Electrification, a déclaré : ' Des partenariats comme celui-ci accélèrent le calendrier des centres de données prêts pour l'IA avec des infrastructures d'alimentation plus compétitives et plus résilientes. La technologie d'ABB est conçue pour offrir des performances optimales avec une capacité dédiée à l'ensemble de notre réseau de production mondial et une innovation de pointe'.





Valeurs associées ABB 47,400 CHF Swiss EBS Stocks -0,61%