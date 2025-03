ABB: a déposé 540 demandes de brevets en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - ABB s'est classé à la deuxième place parmi les entreprises suisses dans l'Indice des brevets 2024 de l'Office européen des brevets (OEB). Le groupe était à la quatrième place en 2023. Il a déposé 540 demandes de brevets pendant l'année 2024.



La liste annuelle des demandes de brevet est publiée par l'OEB à Munich, en Allemagne.



ABB a été la seule entreprise du top 5 en Suisse à enregistrer une augmentation par rapport à l'année précédente (+10,7 %), passant de la 45e à la 36e place du classement mondial des 50 premiers de l'OEB.



ABB emploie 7 800 personnes dans des centres de R&D répartis dans environ 30 pays sur six continents, dont plus de la moitié se consacrent au développement numérique et logiciel. Plus de 250 projets liés à l'intelligence artificielle (IA) sont en cours, précise le groupe.



' La position d'ABB dans le classement de l'Office européen des brevets démontre notre engagement en faveur de l'innovation soutenue et du développement de technologies de classe mondiale ' a déclaré Morten Wierod, DG d'ABB.





