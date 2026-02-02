 Aller au contenu principal
Abacus Global bondit grâce à son programme de rachat de 20 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Abacus Global Management ABX.N ont bondi de 9,4 % à 8,15 $ ** ABX a annoncé vendredi en fin de journée un programme de rachat d'actions de 20 millions de dollars

** Le programme de rachat sera financé par l'encaisse et le flux de trésorerie disponible

** ABX a 97,8 millions d'actions en circulation, selon LSEG

** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent le titre le considèrent comme "acheté"; PT médian de 14 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ABX a baissé de 12,9 % depuis le début de l'année

