AB Volvo victime d'un changement d'opinion d'AlphaValue
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 11:54
Les analystes sont passés d'ajouter à réduire sur le titre du premier constructeur européen de camions, avec une cible de cours à six mois de 318 couronnes suédoises. Ils ont été déçus par les résultats annuels 2025 qu'ils ont été qualifiés d' "inférieurs à nos attentes". La raison, explique AlphaValue, est liée à des dotations aux amortissements plus élevées que prévu, ainsi que de charges financières nettes plus importantes, découlant de coûts d'intérêt élevés et d'un produit financier plus faible qu'anticipé.
Partant, les analystes ont réduit leur estimation de bénéfice net par action pour l'exercice 2026 afin de refléter l'incertitude actuelle des tensions au Moyen-Orient. Pour l'exercice en cours il est désormais attendu à 21,7 SEK, contre 22 auparavant, et pour 2027, les attentes sont désormais à 23,2 SEK, contre 28,5 précédemment.
En outre, la prévision de chiffre d'affaires a été révisée à la baisse de 3%, à 482 MdsSEK (environ 42 MdsEUR) et celle d'Ebit a été coupée de 1,5%, ce qui se traduirait par une marge d'Ebit de 11,5% (en hausse de 20 points de base sur un an).
AlphaValue table sur une reprise plus lente que prévu initialement, les exploitants de flottes et les clients de détail étant susceptible de rester plus prudents face aux politiques commerciales, aux conditions macro-économiques et aux développements géopolitiques.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 11:54:00.
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