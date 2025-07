AB Science: une étude autorisée en cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - AB Science indique qu'une étude confirmatoire de phase 3 avec le masitinib dans le cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) a été autorisée par la FDA et l'EMA, avec un biomarqueur qui cible les patients dont la maladie métastatique est moins avancée.



L'étude AB22007, prospective, multicentrique, randomisée, en double aveugle, doit inclure 600 patients et vise à confirmer l'efficacité et la tolérance du docétaxel associé au masitinib à la dose de 6,0 mg/kg/j, par rapport au docétaxel associé à un placebo dans le mCRPC.



'Avec un biomarqueur validé guidant la sélection des patients, cette étude a le potentiel de constituer la première combinaison ciblée avec le docétaxel depuis près de vingt ans pour le mCRPC', souligne Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science.





