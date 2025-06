AB Science : un brevet pour AB8939 au Canada information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - AB Science annonce que l'office des brevets du Canada a délivré un brevet (CA 2975644) protégeant la composition de matière d'AB8939, ainsi que des composés étroitement liés, y compris son utilisation dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA), jusqu'en 2036. La délivrance de ce brevet complète également la couverture de la propriété intellectuelle pour AB8939 et la LMA dans toutes les zones géographiques où il pourrait être commercialisé, dont l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, le Brésil et l'Inde. En plus de la protection par brevet, AB8939 est également éligible à la protection réglementaire des données au Canada, empêchant la concurrence des génériques pendant une période de huit ans à compter de l'enregistrement du produit.

