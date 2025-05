AB Science: un brevet chinois dans la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - AB Science annonce que l'Office chinois des brevets a délivré un brevet relatif aux méthodes de traitement de l'infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), causant la Covid-19, avec son masitinib.



Ce nouveau brevet d'utilisation médicale chinois protège la propriété intellectuelle du masitinib dans cette indication jusqu'en avril 2041, renforçant ainsi la protection à long terme de la principale molécule d'AB Science.



Le brevet repose en partie sur des données précliniques publiées dans la revue de renommée mondiale Science, qui identifient le masitinib comme un agent antiviral à large spectre capable de traiter le SRAS-CoV-2.





