AB Science, Sanofi, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AB Science

AB Science annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé la prolongation de la durée de conservation de son médicament vétérinaire Masivet de 36 à 48 mois. Cette prolongation de la durée de conservation s'applique à la dose 50 mg de Masivet actuellement disponible dans l'Union européenne.

Odiot

Conformément à une décision du conseil d'administration, Odiot SA va procéder à un regroupement de ses actions. Les modalités de cette opération sont : 100 actions anciennes d'une valeur nominale d'un centime d'euro seront échangées contre une action nouvelle d'une valeur nominale d'un euro. Au total, 22 267 219 sont concernées. L'objectif pour la holding de contrôle de Odiot, une marque française d'orfèvrerie fondée en 1690, est de donner à ses titres une valeur " plus qualitative " et diminuer le nombre d'actions en circulation, source de volatilité et de coûts élevés de gestion.

Osmosun

Osmosun annonce la signature d'un traité d'apport avec Unibios Holding S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes. Elle est relative au projet d'apport par Unibios de 6.913.580 actions ordinaires émises par Watera International au profit d'Osmosun, représentant 30,06% du capital social et des droits de vote de Watera International. Comme annoncé le 23 mai dernier via un communiqué, le projet de rapprochement avec Unibios, prévoit, sous différentes conditions suspensives, une prise de participation majoritaire d'Unibios dans le capital d'Osmosun.

Sanofi

Le groupe pharmaceutique Sanofi a indiqué qu'il livrera Beyfortus (nirsevimab) dès le début du troisième trimestre pour assurer une large disponibilité bien avant la saison 2025-2026 du virus respiratoire syncytial (VRS), qui commence généralement en novembre pour se terminer en mars. Les immunisations commencent au début de l'automne et ces livraisons anticipées permettront aux professionnels de santé d'aborder la saison en toute confiance.

TF1

TF1 a conclu un accord de sous-licence avec le groupe France Télévisions portant sur 12 matchs de l'UEFA Euro féminin 2025, qui se déroule en Suisse du 2 au 27 juillet, et 12 matchs de la Coupe du monde de rugby féminine 2025, qui a lieu en Angleterre du 22 août au 27 septembre. Diffuseur officiel des deux compétitions, TF1 conserve la majorité et les plus belles affiches de ces grands rendez-vous sportifs.

Vinci

Vinci Autoroutes a inauguré la nouvelle autoroute A57, élargie à 2 x 3 voies, à Toulon. Cette réalisation, d'un montant de 300 millions d'euros intégralement financés par Vinci Autoroutes dans le cadre du contrat de concession d'Escota, transforme en profondeur cet axe autoroutier emprunté chaque jour par 110 000 véhicules en moyenne. Le chantier d'élargissement de l'A57 a dynamisé l'ensemble de l'économie locale, en particulier les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Au pic de l'activité, il a mobilisé plus de 550 personnes, totalisant plus de 2,7 millions d'heures travaillées.