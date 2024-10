Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: règlement livraison de l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - AB Science annonce avoir réalisé le règlement livraison de son augmentation de capital annoncée le 30 septembre dernier, opération d'un montant de cinq millions d'euros souscrite par des investisseurs qualifiés européens.



Pour rappel, cette levée de fonds s'est traduite par l'émission de 5.368.725 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles sont attachés des BSA, portant à 64.589.428 le nombre total d'actions composant son capital social.



Aucun des investisseurs ayant participé à l'opération ne dépasse les 5% du capital ou des droits de vote, et la connaissance de la société, aucun actionnaire à l'exception du PDG Alain Moussy et d'AMY SAS ne dépasse le seuil des 5% du capital ou des droits de vote.





