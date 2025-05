AB Science: réduction des pertes en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - AB Science publie une perte nette de 7,83 millions d'euros au titre de 2024, en baisse de 35% par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une perte opérationnelle de 6,08 millions, en diminution de 55%, sur des charges opérationnelles divisées par deux.



Le chiffre d'affaires de la société pharmaceutique a augmenté de 10% à 1,07 million d'euros, étant rappelé que les produits d'exploitation sont exclusivement constitués du chiffre d'affaires lié à l'exploitation d'un médicament en médecine vétérinaire.



AB Science affichait une trésorerie de huit millions d'euros au 31 décembre 2024, mais rappelle avoir procédé depuis, notamment, à une augmentation de capital de cinq millions d'euros, souscrite par des investisseurs qualifiés européens.





