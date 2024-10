Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: réduction des pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - AB Science publie une perte nette de 4,38 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024, en réduction donc par rapport à celle de près de 10,4 millions essuyée un an auparavant, et un déficit opérationnel en baisse de 59,5% à 3,58 millions au 30 juin 2024.



La société biopharmaceutique a vu ses frais de recherche et développement chuter de 65,5% à 2,56 millions d'euros, traduisant la mise en oeuvre de sa stratégie de recherche de partenariat pour la poursuite de développement clinique du masitinib.



AB Science rappelle avoir procédé récemment à une augmentation de capital de cinq millions d'euros par l'émission de 5.368.725 actions ordinaires nouvelles (auxquelles sont attachés des BSA), opération souscrite par des investisseurs qualifiés européens.





