AB Science: reçoit un avis d'acceptation pour un brevet

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que l'office européen des brevets a émis un avis d'acceptation pour un brevet relatif aux méthodes de traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) avec sa molécule phare, le masitinib, sur la base des résultats de l'étude AB12003.



Ce nouveau brevet européen assure la propriété intellectuelle du masitinib dans le mCRPC jusqu'en 2042.



Le masitinib est utilisé en association avec le docetaxel pour traiter les patients atteints de mCRPC éligibles à la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'il est administré directement après le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC).



L'avis d'acceptation signifie que l'office européen des brevets prévoit d'accorder la demande de brevet, EP4175639A1, après l'accomplissement de certaines étapes formelles de la procédure. Une fois délivré, le brevet peut être maintenu en vigueur jusqu'en mai 2042.





