AB Science publie sur medRxiv une analyse montrant 42,3% de survie à 5 ans avec masitinib dans SLA

* AB Science a publié le 20 avril 2026 sur medRxiv une analyse de survivants à long terme traités par masitinib dans essai international de phase 2b/3 AB10015. * Analyse met en évidence un gain de survie jugé substantiel, avec qualité de vie souvent préservée, par rapport à références historiques.

* Données suggèrent intérêt plus marqué lorsque traitement est initié tôt, avec meilleure survie observée dans sous-groupe sans perte fonctionnelle complète au départ. * AB Science prépare essai confirmatoire AB23005, randomisé contre placebo, visant à valider efficacité et sécurité de masitinib en association au riluzole sur 48 semaines. * Essai AB23005 doit inclure 408 patients, ciblant profil à progression dite normale, avec objectif de sécuriser preuve clinique nécessaire à un déploiement plus large. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. AB Science SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604201532PRIMZONEFULLFEED1001176885) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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