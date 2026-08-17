AB Science procède au règlement-livraison de son placement privé

AB Science annonce avoir procédé au règlement-livraison des titres émis dans le cadre de ses augmentations de capital souscrites par un nombre limité d'investisseurs et annoncées le 10 août, soit un placement privé d'un montant total de 14,2 MEUR (sans prendre en compte l'exercice éventuel des BSA-1 et des BSA-2).

Cette levée de fonds a été réalisée par l'émission, sans DPS et sans délai de priorité, de 3 606 560 actions ordinaires nouvelles émises au prix de 0,61 EUR l'une, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (BSA-1), et de 19 672 132 actions nouvelles émises au prix de 0,61 EUR l'une, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (BSA-2).

Si tous les BSA-1 et les BSA-2 sont exercés, un nombre total de 36 590 166 actions ordinaires supplémentaires seront émises par la société biopharmaceutique, ce qui représente un produit total supplémentaire d'environ 36,6 MEUR. Ainsi, le montant total du placement privé s'élèvera, le cas échéant, à environ 50,8 MEUR.

Pour rappel, le produit net du placement servira en priorité à financer les programmes de recherche et de développement phares d'AB Science : l'AB8939 dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique et des "projets de création de valeur à plus court terme qui devraient être finalisés et annoncés en septembre".