AB Science présentera de nouvelles données sur la SLA

Selon le professeur Albert Ludolph, " ces deux nouveaux résumés d'étude apportent des données précieuses qui renforcent le potentiel de la nouvelle étude de phase 3 du masitinib à confirmer son efficacité sur la base de critères cliniques et de biomarqueurs tels que le NfL ".

