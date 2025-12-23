 Aller au contenu principal
AB Science obtient un brevet aux Etats-Unis dans la drépanocytose
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 07:42

AB Science annonce que l'Office des brevets des Etats-Unis a délivré un avis d'acceptation pour un brevet portant sur des méthodes de traitement de la drépanocytose avec sa principale molécule, le masitinib, sur la base de résultats précliniques.

La société biopharmaceutique française précise que ce nouveau brevet d'utilisation médicale américain (US12,472,164) protège jusqu'en novembre 2040 la propriété intellectuelle du masitinib dans cette indication.

La drépanocytose est une maladie héréditaire qui se manifeste par un trouble des globules rouges et qui touche des millions de personnes dans le monde. Le masitinib est développé pour en traiter les formes les plus sévères, qui représentent environ 65% des cas.

Un essai clinique de phase 2, mené dans le cadre du programme collaboratif SICKMAST, vise à montrer l'efficacité du masitinib pour traiter des complications aiguës et chroniques chez des patients identifiés sur la base de biomarqueurs.

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,272 EUR Euronext Paris 0,00%
