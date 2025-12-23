AB Science obtient un brevet aux Etats-Unis dans la drépanocytose
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 07:42
La société biopharmaceutique française précise que ce nouveau brevet d'utilisation médicale américain (US12,472,164) protège jusqu'en novembre 2040 la propriété intellectuelle du masitinib dans cette indication.
La drépanocytose est une maladie héréditaire qui se manifeste par un trouble des globules rouges et qui touche des millions de personnes dans le monde. Le masitinib est développé pour en traiter les formes les plus sévères, qui représentent environ 65% des cas.
Un essai clinique de phase 2, mené dans le cadre du programme collaboratif SICKMAST, vise à montrer l'efficacité du masitinib pour traiter des complications aiguës et chroniques chez des patients identifiés sur la base de biomarqueurs.
Valeurs associées
|1,272 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
"Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...": Donald Trump a livré lundi sa version bien à lui d'une conversation avec Emmanuel Macron, au terme de laquelle le président français aurait été forcé d'accepter ses exigences sur le prix des médicaments. Depuis ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Fountaine Pajot publie un résultat net part du groupe de 29,9 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25 (clos fin août), contre 33,5 MEUR précédemment, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation en recul de 15% à 51 MEUR, impacté par la baisse des volumes. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer