AB Science obtient un brevet au Japon
Il s'agit du premier pays à octroyer un brevet pour la SEP.
La société s'est montrée optimiste quant à ses chances d'obtenir la protection de l'utilisation du Masitinib dans la SEP progressive à l'échelle mondiale.
Valeurs associées
|1,372 EUR
|Euronext Paris
|-0,29%
