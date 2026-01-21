 Aller au contenu principal
AB Science obtient un brevet au Japon
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 18:23

AB Science a annoncé l'obtention d'un brevet au Japon pour l'utilisation du Masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques (SEP) jusqu'en 2041.

Il s'agit du premier pays à octroyer un brevet pour la SEP.

La société s'est montrée optimiste quant à ses chances d'obtenir la protection de l'utilisation du Masitinib dans la SEP progressive à l'échelle mondiale.

