AB Science : nouvelles données prometteuses sur le masitinib

(AOF) - AB Science a annoncé la publication d’une étude dans la revue scientifique PLOS One, éditée quotidiennement en ligne par la Public Library of Science. L’article concerne le masitinib, le produit phare de la société pharmaceutique, et son potentiel neuroprotecteur dans un modèle de maladie neurodégénérative d’origine auto-immune. Dans son communiqué de presse, AB Science explique que " ces travaux démontrent la capacité du masitinib à limiter les lésions neuronales […] ce qui laisse espérer son application dans le traitement des maladies neurodégénératives ".

AOF - EN SAVOIR PLUS