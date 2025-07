AB Science: le titre grimpe après l'autorisation d'une étude clinique information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 15:59









(Zonebourse.com) - AB Science grimpe jeudi après-midi à la Bourse de Paris après avoir été autorisé à lancer une étude confirmatoire de phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans trois pays européens.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, la société pharmaceutique indique avoir reçu le feu vert en vue d'initier cet essai sur le le masitinib, sa molécule-phare, en Espagne, en Grèce et en Slovénie.



L'entreprise souligne que cette approbation fait suite à la validation par l'Agence européenne du médicament (EMA) d'un protocole harmonisé, ainsi qu'à l'autorisation reçue de la part de la FDA, ce qui lui donne la possibilité d'initier cette étude d'enregistrement en Europe et aux Etats Unis.



L'étude AB23005 multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, en deux groupes parallèles, vise à confirmer l'efficacité et la tolérance du masitinib (à la dose de 4.5 mg/kg/jour en association avec le riluzole) par rapport au riluzole associé à un placebo après 48 semaines de traitement.



Elle doit inclure 408 patients atteints de SLA, ayant une vitesse de progression de la maladie dite normale et n'ayant encore aucune perte totale de fonction.



AB Science souligne que cette étude de phase 3 va s'appuyer sur une première étude de phase 2B/3 d'une durée longue de 48 semaines, qui avait généré une hypothèse forte avec une survie significative de plusieurs mois chez les patients.



'Il reste à la société à lever les fonds nécessaires pour pouvoir effectivement initier cette étude pivotale', rappellent ce matin les analystes d'AllInvest Securities.



'Il avait été précédemment évoqué la possibilité de signer un accord de licence ou une option de licence pour mener cet essai dont les coûts n'ont pas été divulgués, mais qui pourraient se situer autour de 10 millions d'euros selon de précédentes estimations', souligne la société de Bourse.



Le titre de la biotech gagne actuellement plus de 8%, soit l'une des plus forte progressions du marché parisien.







Valeurs associées AB SCIENCE 1,3020 EUR Euronext Paris +4,66%