AB Science, le masitinib contre la Covid-19 protégé en Chine jusqu’en 2041

(AOF) - L’office chinois des brevets a délivré un brevet relatif aux méthodes de traitement de l’infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère causant la Covid-19 au masitinib, la principale molécule d’AB Science. La propriété intellectuelle de ce produit dans cette indication est donc protégée en Chine jusqu’en 2041.

AB Science rappelle que dans le cadre d'un accord de recherche collaborative avec l'Université de Chicago, elle a signé un accord de licence exclusive pour mener des recherches sur la prévention et le traitement du COVID-19 avec le masitinib et d'autres médicaments brevetés de son portefeuille. En cas de commercialisation dans les maladies virales, la société pharmaceutique française bénéficiera d'une licence exclusive moyennant redevance pour toute découverte réalisée par l'Université de Chicago sur ses produits (1 % des ventes nettes du premier enregistré et 0,3 % des ventes nettes des produits enregistrés suivants, à verser à l'Université de Chicago).

