Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: le Canada accorde un brevet dans la SLA information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 18:17









(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que l'office des brevets du Canada a émis un avis d'acceptation pour un brevet relatif aux méthodes de traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) avec sa molécule phare, le masitinib (CA 3018635).



Ce nouveau brevet canadien assure une protection solide du masitinib dans le traitement de la SLA jusqu'en 2037 et complète la position de la Société en matière de propriété intellectuelle dans la SLA dans toutes les

zones géographiques où le masitinib pourrait être commercialisé.



Outre la protection du brevet, le masitinib peut également bénéficier

d'une protection réglementaire des données au Canada, ce qui empêche la concurrence des génériques pendant une période de huit ans à compter de l'autorisation initiale de mise sur le marché.



Le masitinib a également reçu la désignation de médicament orphelin pour la SLA à la fois de l'Agence Européenne du Médicament (EMA) et de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Cette désignation de médicament orphelin confère respectivement 10 et 7 ans d'exclusivité commerciale en

Europe et aux Etats-Unis à partir de l'enregistrement du produit.









Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris +2.29%