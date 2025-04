AB Science : la molécule AB8939 obtient la désignation de médicament orphelin

(AOF) - AB Science a annoncé que sa molécule AB8939 a obtenu la désignation de médicament orphelin auprès du Comité des médicaments orphelins de l’Agence européenne des médicaments, dans le traitement de la leucémie myéloïde aigue (LMA).

Cette désignation peut permettre à la société pharmaceutique d'obtenir certains avantages comme le développement du produit à tarif réduit, un accès direct à la procédure centralisée d'autorisation de mise sur le marché et une éligibilité à certaines incitations financières mises à disposition par la Communauté et par les États membres afin de soutenir la recherche et le développement de médicaments orphelins.

En outre, si le produit est approuvé pour la commercialisation, cette désignation lui confèrera 10 ans d'exclusivité de commercialisation.