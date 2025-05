AB Science: entouré après une publication favorable information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - AB Science bondit de 12%, entouré après la publication d'une étude dans la revue scientifique à comité de lecture PLOS One, mettant en évidence le potentiel neuroprotecteur du masitinib dans un modèle de maladie neurodégénérative d'origine neuroimmune.



Ces travaux démontrent la capacité du médicament phare d'AB Science à limiter les lésions neuronales, mesurées par la concentration sérique de la chaîne légère des neurofilaments (NfL), et à réduire les biomarqueurs de cytokines pro-inflammatoires.



Ces résultats ajoutent ainsi de la crédibilité à la neuroprotection associée au masitinib observée dans les essais cliniques de phase tardive de la sclérose en plaques progressive, de la sclérose latérale amyotrophique et de la maladie d'Alzheimer.





AB SCIENCE 1,5840 EUR Euronext Paris +8,94%