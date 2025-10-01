 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AB Science décale la publication de ses résultats semestriels
information fournie par AOF 01/10/2025 à 09:03

(AOF) - AB Science a annoncé le décalage de la publication de son rapport financier semestriel. Initialement prévue le 30 septembre 2025, elle aura finalement lieu le vendredi 10 octobre au plus tard. Ce décalage doit permettre aux commissaires aux comptes d’avoir plus de temps pour achever leur travaux d’audit précise le communiqué de presse.

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,2600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

