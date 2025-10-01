AB Science décale la publication de ses résultats semestriels

(AOF) - AB Science a annoncé le décalage de la publication de son rapport financier semestriel. Initialement prévue le 30 septembre 2025, elle aura finalement lieu le vendredi 10 octobre au plus tard. Ce décalage doit permettre aux commissaires aux comptes d’avoir plus de temps pour achever leur travaux d’audit précise le communiqué de presse.
