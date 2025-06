AB Science: conservation de Masivet prolongée dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - AB Science indique que l'Agence européenne des médicaments a prolongé, de 36 à 48 mois, la durée de conservation de son médicament vétérinaire Masivet, décision qui s'applique à la dose 50 mg actuellement disponible dans l'Union européenne.



Cette prolongation de la durée de conservation à quatre ans offre aux patients, aux soignants et à AB Science une plus grande flexibilité pour ajuster les niveaux de stocks à la demande actuelle et future, tout en réduisant le risque de péremption du produit.



Actuellement disponible dans tous les pays de l'UE, Masivet est approuvé pour le traitement des tumeurs mastocytaires non résécables (grade 2 ou 3) chez le chien présentant une mutation confirmée du récepteur tyrosine kinase c-kit.





