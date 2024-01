AB Science chute après que l'Ema demande des précisions écrites sur le masitinib

(AOF) - AB Science (-11,95% à 3,39 euros) affiche une des plus fortes baisses du marché SRD après avoir annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Ema (Agence européenne du médicament) lui a demandé de répondre par écrit aux questions restées en suspens sur son produit masitinib au lieu d'aborder ces questions lors de l'explication orale prévue le 24 janvier 2024. La biotech demande la mise sur le marché du masitinib contre la sclérose latérale amyotrophique.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.