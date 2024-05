Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: bien orienté après un succès en justice information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 13:38









(CercleFinance.com) - AB Science prend plus de 5% après l'annonce par la société pharmaceutique du succès de son recours formé devant la Cour d'appel de Paris contre la décision de la Commission des sanctions de l'AMF en date du 24 mars 2022.



Pour rappel, cette décision de 2022 avait mis hors de cause son PDG Alain Moussy pour un prétendu manquement d'initié et sanctionné AB Science pour un manquement à certaines de ses obligations de communication.



La Cour d'appel de Paris a confirmé la totale mise hors de cause d'Alain Moussy et a diminué de 200.000 euros le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'AB Science, 200.000 euros qui devront être remboursés par le Trésor public.





