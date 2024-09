Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: augmentation de capital de 5,0 ME information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui une augmentation de capital de 5,0 millions d'euros par l'émission de 5.368.725 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles sont attachés des bons de souscription d'actions.



Cette augmentation de capital a été souscrite par des investisseurs qualifiés européens.



À l'issue de l'Augmentation de Capital (hors exercice des BSA), le capital social de la Société s'élèvera à 645.894,28 euros, et sera composé de 64.589.428 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune (toutes catégories d'actions comprises).



Alain Moussy, Président Directeur Général d'AB Science, a déclaré : ' Les équipes d'AB Science sont heureuses de cette levée de fonds, souscrite à la fois par des actionnaires historiques et nouveaux, qui marque la confiance dans la qualité des actifs du pipeline de notre société et la réussite des futures étapes. Cette levée de fonds est destinée prioritairement à financer le développement clinique en phase 2 du programme de microtubules (AB8939) '.







Valeurs associées AB SCIENCE 1,03 EUR Euronext Paris 0,00%