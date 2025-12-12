 Aller au contenu principal
AB Science annonce la publication d'un article sur le site medRxiv
information fournie par AOF 12/12/2025 à 10:00

(AOF) - AB Science a annoncé la publication d’un nouvel article sur le site medRxiv, présentant une analyse de sous-groupes de l’étude de phase 2b/3 évaluant le Masitinib chez des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Le Dr Albert Ludolph, auteur principal et professeur émérite de neurologie à l'Université d'Ulm, a déclaré : " Nos résultats soulignent l'importance d'une intervention précoce dans la SLA avec le masitinib, démontrant qu'un traitement avant toute perte complète de fonction peut améliorer la réponse des patients. Cette analyse de sous-groupe clarifie non seulement le profil bénéfice-risque du médicament, mais éclaire également la conception de futurs essais confirmatoires, tels que l'étude AB23005, déjà approuvée ".

